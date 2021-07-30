لامركزية الخدمات الصحية والخصخصة.. بحث عن تجربة السودان - بندر نوري

2021/07/30 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بندر_نوري الورقة الأصلية منشورة علي موقع BMC Health services Journalhttps://bmchealthservres.biomedcentral.com/...كتبت الورقة بواسطة:بندر نوري 1 ، 2 † ، سارة ع.



حسنين3 † ، بينيديكت فيكتوريا ليندسكوج4، أسماء السُني1، وغونار أكسل بيون5ترجمة:إيمان الجاكالخلاصةالخلفية: شهد النظام الصحي في السودان ت ......





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