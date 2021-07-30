عودة الوعي، هو النهج السليم لادارة سلطاتنا المحلية - نبيل عودة

2021/07/30 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة من يخطط لخدمة مدينته وسكانها لا يقف ضد التيار، بل يساهم بطاقاته الايجابية ، اذا وجدت لتعميق نهج التطويرالانتقاد حول السطات المحلية العربية يسود المجتمع العربي ويقود الى تعميق الخلافات والتي مبناها الجوهري هو مبنى شخصي.



بينما واقعنا كاقلية مميز ضدها يفترض اعاد توحيد الصف بعد فرز نتائج التصويت، والعمل كجسم واحد لخدمة المواطنين.



يبدو لي ان الخاسرين، في الناصرة مثلا، كمعيار هام واعلى للسلطات ا ......





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