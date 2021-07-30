2021/07/30 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح يتساءل المواطن العربي وبحق لماذا هذا الحال من التبعية الدائم للغرب والآخرين من قبل العرب وحكامهم وهل الامر مقتصر على الحكام ام ان الامر يتعدى ذلك ليطال الشعوب وهذا السؤال محق جدا فلو ان الامر كان مقتصرا على الحكام فلماذا تقبل الشعوب بهذا الحال واذا كان الامر يتعدى الحكام ليصل الى شعوبهم فمن اين جاءت هذه الكارثة ولماذا تعيش فينا دون غيرنا من الامم او بالأحرى لماذا هي صفة صارت متأصلة فينا او انها صف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عروبة بلا عرب ألف لماذا ولماذا - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عروبة بلا عرب ألف لماذا ولماذا - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).