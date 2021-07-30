المقاتلات التركية تدمر 40 هدفاً لـ”PKK” شمالي العراق

2021/07/30 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تدمير 40 هدفاً لحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، شمالي العراق في غارات جوية.وبحسب بيان للوزارة تابعه “المركز الخبري الوطني”: “دمرت المقاتلات التركية […]

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