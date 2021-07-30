2021/07/30 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 40 هدفا لحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، شمالي العراق في غارات جوية.وبحسب بيان للوزارة “دمرت المقاتلات التركية أمس الخميس، مواقع الإرهابيين في مناطق جبال قنديل وغارة وهاركوك وزاب”، مشيرة إلى أن “الأهداف المدمرة شملت مخابئ ومستودعات ذخيرة ومقرات”.وأكد البيان “مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها، حتى تحييد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن تدمير 40 هدفا لـ “بي كا كا” شمالي العراق first appeared on النور نيوز.

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