2021/07/30 | 11:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال النائب عن كتلة دولة القانون عبد الصمد خلف، اليوم الجمعة، ان ما تقوم به بلاسخارت يخرج عن اطار مهام بعثة الامم المتحدة.واضاف خلفان ما تقوم به “يشكل تدخلا سافرا بالشأن الداخلي للعراق و يتنافى مع الدور البناء الذي ينبغي ان تضطلع به البعثة ،فلا يحق لها و لا لأي اجنبي التدخل في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون: ندعو الحكومة الى اخذ دورها لافهام بلاسخارت حدود صلاحياتها first appeared on النور نيوز.

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