نصيف: سيمنز في الواجهة وأوراسكوم خلف الكواليس

2021/07/30 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود اتفاقات لإحالتها بالباطن الى شركة أوراسكوم التي تحوم حولها شبهات فساد وتوجد علاقات وطيدة بينها وبين حيتان الفساد في الوزارة.

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