2021/07/30 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجود اتفاقات لإحالتها بالباطن الى شركة أوراسكوم التي تحوم حولها شبهات فساد وتوجد علاقات وطيدة بينها وبين حيتان الفساد في الوزارة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: سيمنز في الواجهة وأوراسكوم خلف الكواليس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: سيمنز في الواجهة وأوراسكوم خلف الكواليس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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