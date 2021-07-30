2021/07/30 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مكتب الشهيد السيد محمد الصدر في النجف الاشرف ، والمكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن انطلاق المرحلة الأولى من برامج مشروع البنيان المرصوص ، التي وصفها بانها مشروع دائم لوحدة البيت الصدري واتباع ال الصدر واحصائهم ./انتهى5

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