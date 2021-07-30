2021/07/30 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن تحالف الفتح عن انطلاق حملته الانتخابية، عصر يوم غد السبت ، استعدادا لخوض السباق الانتخابي المقرر في شهر تشرين الاول المقبل .وسيقيم التحالف ، تجمعا انتخابيا في مقر منظمة بدر بالجادرية ، للاعلان رسميا عن انطلاق حملته الانتخابية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يعلن انطلاق حملته الانتخابية غدا السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يعلن انطلاق حملته الانتخابية غدا السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).