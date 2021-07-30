2021/07/30 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت محكمة تحقيق الموصل، الجمعة، ضبط 250 طنا من المواد الغذائية التالفة معدة للبيع داخل مخزن يستخدم لخزن الاعلاف.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق الموصل تعلن ضبط 250 طناً من المواد الغذائية التالفة “معدة للبيع” المركز الخبري الوطني.

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