العراق ينتظر وصول 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

2021/07/30 | 11:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديترقب العراق وصول 10 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح صحفي :”هذه الجرعات ستصل في مراحل أسبوعية”.وبينت، ان “أسباب نفاد اللقاحات من بعض المراكز للزخم الذي حصل مؤخرا لاسيما بعد ان أخذت اعداد الاصابات في البلاد تسجل ارقاما قياسية”.وأوضحت فلاح، ان “سبب الزخم هو …

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