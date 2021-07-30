السعودية تفتح أبوابها وترفع تعليق دخول حاملي تأشيرات السياحة اعتبارا من 1 أغسطس

2021/07/30 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من الأول من أغسطس/ أي المقبل.

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