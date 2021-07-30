الصحة تحذر من تجاهل التعليمات الوقائية ونشر معلومات مغلوطة عن خطورة اللقاح

2021/07/30 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة والبيئة من تجاهل التعليمات الوقائية والصحية ونشر معلومات مغلوطة عن خطورة اللقاحات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا زالت تتسارع في نقل بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة دون التأكد منها، مما يؤثر سلباً على الرأي العام وعلى التفاعل للوقاية من كورونا وتلقي اللقاحات بشكل عام.

وأضاف البدر أن العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة ثالثة أخطر من سابقتها، معلنا في الوقت ذاته قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الزيادة بعدد الإصابات وتقديم الخدمات.

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