ول ستريت جورنال: واشنطن تخطط لفرض عقوبات على المسيرات والصواريخ الإيرانية الموجهة

2021/07/30 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات تستهدف القدرات الإيرانية المتطورة لشن ضربات دقيقة، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ موجهة، في ظل مخاوف من تهديد تمثله هذه الأسلحة على مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة بضمنها العراق.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن هذه الجهود تأتي في وقت يقول فيه مسؤولون أمنيون غربيون، إنهم يرون أن هذه القدرات تشكل خطرا مباشرا على استقرار الشرق الأوسط، أكثر من البرنامجَين النووي والصاروخي لطهران، إذ ذكر مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون بارزون أنهم شهدوا زيادة كبرى في استخدام الصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة ضد القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة على رأسها العراق.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إن استهداف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة بدقة يمكن أن يعطل هذه النشاطات بشكل أكثر فعالية.

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