2021/07/30 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، بأن خلافا عشائريا بين أفراد من عشيرة واحدة تطور لاحقا إلى نزاع عشائري.

وابلغ المصدر أن الخلاف بين أفراد من عشيرة البو غنام بقضاء الكحلاء جنوبي شرقي ميسان، مساء الخميس، تطور إلى نزاع طاحن باستخدام الأسلحة الثقيلة، لافتا إلى أن الخلاف كان على عدم تقديم (صحن رز) لأحد ضيوف المناسبة.

وتابع المصدر، أن القوات الأمنية تواجه صعوبة كبيرة في التدخل لحل النزاع بالوقت الحالي لشدة الرصاص المستخدم، لكنها احكمت قبضتها على مداخل ومخارج قضاء الكحلاء، منعا لتدخل عشائر أخرى وتوسع رقعة النزاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب (صحن رز).. نزاع بالأسلحة الثقيلة بين افراد عشيرة البو غنام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب (صحن رز).. نزاع بالأسلحة الثقيلة بين افراد عشيرة البو غنام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).