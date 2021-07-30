معدة للبيع.. تحقيق الموصل تعلن ضبط 250 طناً من المواد الغذائية التالفة

2021/07/30 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىأعلنت محكمة تحقيق الموصل، اليوم الجمعة، ضبط 250 طنا من المواد الغذائية التالفة معدة للبيع داخل مخزن يستخدم لخزن الاعلاف.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "معلومات وردت بوجود مخزن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل معد لخزن الاعلاف يستخدم لخزن المواد الغذائية بطريقة مخالفة للشروط الصحية وكذلك يستخدم بتعبئة مادة الرز ذات النوعيات الرديئة و المنتهي الصلاحية في اكياس جديدة تحمل الأكياس ماركات معروفة ونوعيات جيدة جدا لغرض اعادة بيعها في الأسواق وبشكل مخالف للشروط الصحية".وأضاف أنه "تم تشكيل فريق مشترك من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والرقابة الصحية وبعد اخذ الموافقات الاصولية من القاضي المختص بقضايا الجريمة المنظمة في محكمة تحقيق نينوى تم الانتقال إلى الموقع وتم ضبط ما يقارب 250 طنا من المواد الغذائية والرز المخالف للشروط الصحية".

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