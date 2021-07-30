أنقرة تعلن تدمير 40 هدفا لحزب العمال شمالي العراق

2021/07/30 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، بتدمير 40 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق في غارات جوية.وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "المقاتلات التركية دمرت، أمس الخميس، مواقع الإرهابيين في مناطق جبال قنديل وغارة وهاركوك وزاب"، مشيرة إلى أن "الأهداف المدمرة شملت مخابئ ومستودعات ذخيرة ومقرات".وأكد البيان "مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها، حتى تحييد آخر إرهابي".

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