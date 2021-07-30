"قوى تدعمه بأموال طائلة".. تحالف عزم: "الذباب الإلكتروني" سيخلق الفتن بديالى

2021/07/30 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى حذر القيادي في تحالف العزم بديالى، حسن الجبوري، اليوم الخميس، من تداعيات ظاهرة "الذباب الالكتروني" المدعومة من قبل قوى وجهات متعددة وبمبالغ مالية طائلة، وفقا لقوله.

وقال الجبوري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الذباب الالكتروني بات واضحا في المشهد العام بديالى، وبدء عملية تسقيط مكثفة لمرشحي القوى الوطنية بطرق مختلفة من نشر الافتراءات والاكاذيب"، لافتا إلى أنه "اخطر من الارهاب لانه قد يقود إلى الفتن في المحافظة".

وأضاف أن "بروزه بشكل واضح لم يات بالصدفة بل هناك قوى وجهات تدعمه بالخفاء لتحقيق اجندة متعددة، وهناك انفاق مالي هائل عليه"، داعيا "القوى الأمنية لتعقبه وكشف مموليه والجهات الساندة له".

وأشار إلى أن "عملية التسقيط للاسف حاضرة في الماراثون الانتخابي"، مبينا أن "هذا الأمر يثير قلقنا، خاصة أنه بدء يتجاوز كل الخطوط في الاساءة للشخصيات الوطنية".

وأكد أن "هذا الأمر يستدعي موقفا حازما وإلا سيكون له ضررا بالغا على المجتمع والأمن في نفس الوقت".

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