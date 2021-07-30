القوات المسلحة العراقية تتحرك لاقتناء ’منظومة متطورة’

2021/07/30 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن مساع لاقتناء منظومة اتصالات عالمية من التحالف الدولي.

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وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (30 تموز 2021)، إن "الدعم الذي يسلم من قبل التحالف الدولي يأتي ضمن برنامج بناء القدرات العسكرية للقوات المقاتلة ويشمل جهاز مكافحة الارهاب وقطعات الجيش العراقي وكذلك قطعات قيادة حرس الحدود".

وأوضح، أن "الدعم يشمل المعدات العسكرية والعجلات، إضافة إلى الأسلحة، وفي الفترة الأخيرة تم تسليم أعداد كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك أعتدة المدفعية والهاونات".

وأكد، "تسلم عدد كبير من أجهزة الاتصالات في الوقت الحالي"، مشيراً إلى "مساعي لاقتناء منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات والحاسبات، منظومة ’السي فور آي’".

وبيّن، أن "هذه منظومة عالمية ونسعى إلى اقتنائها لتحقيق قيادة وسيطرة متكاملة لكل المقرات والأجهزة الأمنية والقيادات ضمن قيادة العمليات المشتركة".

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