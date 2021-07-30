وصول الدفعة الأولى من المترجمين الأفغان إلى الولايات المتحدة

2021/07/30 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت راس ترافرس النائبة الرئيسية لمستشار الأمن الداخلي في مجلس الأمن القومي أنه منذ إعلان الرئيس جو بايدن عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أبريل الماضي تحول تركيز الإدارة على الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان وعائلاتهم المهتمين والمخولين بالحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة Special Immigrant Visas والذين تقدموا بطلبات.

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