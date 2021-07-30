تنظيمات حمرين: يجب انجاح الانتخابات في خورماتو

2021/07/30 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت تنظيمات 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني في خورماتو، الجميع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات 16 حمرين لـ PUKmedia: ان مدينة خورماتو تمر الآن بوضع شبه مستقر لكن علينا تجاوز كل العقبات التي نواجهها وأزاحتها عن طريق مشاركتنا الفعلية في الأنتخابات المقبلة وأحراز النصر للاتحاد الوطني الوطني الكوردستاني.

وأضاف: اننا كتنظيمات حمرين نعتبر الأنتخابات مرحلة حساسة ومهمة بالنسبة للكورد في المنطقة وخصوصا في مدينة خورماتو ولأننا في موضع سياسيى وأمني وأيضا خدمي مع الخصوم علينا المشاركة بقوة كبيرة وأحراز النصر والتتويج بأحد المقاعد الأربعة لأننا حرمنا الدورات السابقة لمجلس النواب من وجود ممثل عن القضاء وللدفاع عن مظلوميتنا وحل المشاكل العالقة التي تواجههنا منها الأدارية والأمنية والسياسية أيضا.

PUKmedia / عمر اواره

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