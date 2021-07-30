دائرة المتاحف لـPUKmedia: القطع المستردة تمثل حقب مختلفة

2021/07/30 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة المتاحف العراقية يوم الجمعة، ان القطع الاثرية التي وصلت العراق من الولايات المتحدة، تمثل حقب تاريخية مختلفة، لافتة الى ان الجهود مستمرة لاعادة آثار منهوبة.

وقال الدكتور عباس عبد منديل معاون مدير عام دائرة المتاحف في تصريح خاص لـPUKmedia: ان غالبية القطع نهبت ما بين عامي 1990 ولغاية 2003، من خلال اعمال نهب ونبش بمواقع اثرية وتحويلها الى العديد من الدول، الاردن، تركيا، الامارات، وغيرها.

واضاف: ان القوانين الامريكية تسمح بالاتجار بالاثار، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة بذلت جهود حثيثة لاسترداد تلك الاثار، وتمكنت من استعادة كبيرة لكنها لا ترتقي لكمية 17 الف قطعة اثرية.

وبين الدكتور عباس عبد منديل، ان القطع تمثل وقائع مختلفة وسجلات يومية، وهي اثار مهمة تسلط الضوء على حضارة وادي الرافدين، مؤكدا ان القطع ستعرض للاعلام بافتتاح في المتحف العراقي.

ولفت الى ان القطع تمثل حقب تاريخية مختلفة كوثائق مدونة، مؤكدا استمرار الجهود لاسترجاع كافة اثار العراق بمختلف دول العالم.

وكانت وزارة الثقافة قد اعلنت الخميس، عن وصول 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، في أضخم عملية استرداد، موضحة، ان "الآثار التي وصلت للعراق هي من الرقم الطينية، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية".

PUKmedia خاص

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