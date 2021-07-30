فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مخزن مطبعة وسط بغداد

2021/07/30 | 12:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سيطرت فرق الدفاع المدني بعد ان استنفرت جهدها البشري والالي ودفعت بعجلاتها التخصصية وقوامها 15 فرقة اطفاء على حريق كبير اندلع في مخزن مطبعة بمساحة 1000 الف متر مربع يحتوي على كميات هائلة من الورق الرول والفلكس ملاصق لمطبعة كبيرة في منطقة شارع السعدون وسط بغداد بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان .وقال بيان للدفاع المدني ان فرقه طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في المخزن وطالت بناية مجاورة لموقع الحادث وحاصرت النيران وضربت طوقا باستخدام ساتر مائي لمنع اتساع السنة اللهب الى المطبعة الملاصقة ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن والبناية والسيطرة التامة والأخماد النهائي دون تسجيل اصابات بشرية .و طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن ./انتهى5

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