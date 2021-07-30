هل الافكار الاسلامية القادمة ستكون ذات صبغة شرق آسيوية ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/07/30 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد ظل الفكر الإسلامى لمنطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة مميزا للفكر الإسلامى بصورة عامة ، ولكن مع عصر عولمة الثقافة بدأت تظهر للعلن ثقافات دول ومجتمعات إسلامية ليست عربية ، وكان من حسن حظ تلك الثقافات عدم اتباعها بصورة عامة للصور الحديثة المتشددة - المسلحة غالبا - التى جاءت من منطقة الشرق الأوسط وحاولت غزو العالم مثل صور داعش والقاعدة والجماعات الإسلامية والتكفير والهجرة وهى صور سنية بالأساس وكذلك صورة ......





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