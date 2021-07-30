إعتذار... لميخائيل نعيمة... - غسان صابور

2021/07/30 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور اعــتــذار..



لمــيــخــائــيــل نــعــيــمــة...



كلي اعتذار من ذكراك..



يا نبي القصيدة المهجرية..



يا ميخائيل نعيمة(17 أكتوبر تشرين أول 1889 ــ 28 فبراير شباط 1988)..



يا من كتب :(أخي , إن ضـجّ بعد الحرب غربيٌّ بأعمالـهوقـدّس ذكر من ماتـوا وعظّم بطشَ أبطالـهفلا تهزج لمن سادوا , ولا تشمت بمن دانابل اركع صـامـتـاً مثلي بـقـلـبٍ خاشعٍ دامٍ...لنبكي حظ موتانا)قصيدة مهجرية كتب ......





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