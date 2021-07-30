من معرفة أسباب الفشل يبدأ النجاح - المنصور جعفر

2021/07/30 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يتطلب تحقيق النجاح في تغيير أوضاع السودان ووقف التدهور المستمر في معيشة غالبية كادحيه تجنب تكرار الأخطاء التي أفشلت التغييرات السابقة، وذلك بمعرفة أسباب فشل الحلول السابقة وطبيعة ضعف نتائج النضالات والتغييرات المدنية أو العسكرية التي تمت.



1- التاريخ:منذ مائة عام وإلى الآن فشلت النخب المدنية في المركز في إحداث تغيير جذري أو حتى متوسط في أوضاع معيشة مجتمعات السودان، بل من تدرج إلى تدهور ......





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