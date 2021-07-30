المعهد القضائي ينظم الورشة السادسة بمجال مكافحة غسل الاموال

2021/07/30 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نظم المعهد القضائي، اليوم الجمعة، ورشة عمل تخصصية عن مكافحة غسل الأموال تحت عنوان (التحقيق الموازي وأهميته وإجراءاته في جريمة غسل الأموال ) بمشاركة نخبة من القضاة المتخصصين في هذا […]

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