هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف كورونا والناتج الإجمالي الاميركي

2021/07/30 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب على الخام بوتيرة أسرع من العرض.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت إلى خمسة وسبعين دولاراً وستين سنتاً، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، الى ثلاثة وسبعين دولاراً وتسعة عشرة سنتاً للبرميل.

وعزا خبراء مؤسسة (ديلي إف إكس) ومقرها سنغافورة، تراجع أسعار النفط قليلا الى مخاوف المستثمرين من فيروس كورونا والناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع.

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