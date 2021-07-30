أولمبياد طوكيو.. مصر إلى ربع نهائي كرة اليد والبحرين تنعش آمالها

2021/07/30 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بفوزه على نظيره السويدي، وصيف بطل العالم، 27-22 الخميس في الجولة الرابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

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