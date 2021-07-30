2021/07/30 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرد على طلبٍ للإتحاد الاوروبي بشأن مهاجرين غير شرعيين وصلوا ليتوانيا

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