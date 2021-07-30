الحرائق تتجدد في لبنان بشكل خطير والجيش يتدخل

2021/07/30 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تجددت الحرائق في غابات عكار شمالي لبنان بشكل مخيف، في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، وسط حركة نزوح كثيفة لا سيما في بلدة أكروم وجوارها.

ووصفت وسائل اعلام لبنانية، الوضع على أنه "خارج السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، حيث توسعت رقعة النار في محلة قرنة الديبة واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها، خوفا من تغير اتجاه الرياح واندفاعها في اتجاههم".

وشهدت البلدة والقرى المجاورة نزوحا كثيفا ليلا نحو مناطق بعيدة عن الحريق، فيما أطلق أهالي البلدة والمسؤولون والجهات البلدية مناشدات ليلية عبر وسائل الإعلام المحلية للمساعدة.

وقال شهود عيان أن "الوضع شديد الخطورة، ومعاناة الناس في عكار الملتهبة ازدادت في ظل مشهد لا يمكن وصفه وفرق الدفاع المدني من دون تجهيزات، والأهالي يفعلون المستحيل لمنع تمدد النار وكذلك الجيش اللبناني".

ومن جهة أخرى، أطلق مجموعة من الناشطين على موقع "تويتر" وسمي "انقذوا أكروم" و"لبنان يحترق"، وماجت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق نداءات من أجل التوجه نحو شمالي لبنان، حيث مواقع الحرائق.

وأكد شهود عيان ليلا في عكار أن "3 سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني وصلت منتصف الليل إلى أكروم، للوقوف إلى جانب الأهالي ومساعدتهم".

وباشرت ،صباح اليوم الجمعة، باشرت طوافتان تابعتان للجيش اللبناني طلعاتهما لإخماد النيران، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان وانضمتا إلى جهود الأهالي والجهات المعنية.

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