المتحدث باسم الصحة العراقية يتوعد المروجين لمقاطعة لقاحات فيروس ’كورونا’

2021/07/30 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أن جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ومن مناشئ عالمية رصينة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه "ناس"، (30 تموز 2021)، إن "جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ومن مناشئ عالمية رصينة ولم يثبت تسجيل أي أعراض جانبية أو مضاعفات كبيرة وحتى متوسطة".

وأضاف، أنّ "أي حديث عن وجود تأثيرات جانبية للقاح هو عار عن الصحة ولا يمت للعلمية بأية صلة".

وشدد، أن "وزارة الصحة تحمل الأشخاص الذين يثبت أنهم ينشرون معلومات تضلل الرأي العام بشأن اللقاحات المسؤولية القانونية الكاملة، وكذلك وسائل الإعلام التي تروج لهذه المعلومات التي تهدد الأمن الصحي للبلد".

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