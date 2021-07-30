2021/07/30 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق يرد على طلب الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:06

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