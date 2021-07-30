تعليق جديد من الصحة حول اللقاحات وسلامتها

2021/07/30 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ومن مناشئ عالمية رصينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ومن مناشئ عالمية رصينة ولم يثبت تسجيل أية أعراض جانبية أو مضاعفات كبيرة وحتى متوسطة”، لافتا إلى أن “أي حديث عن وجود تأثيرات جانبية للقاح هو عار عن الصحة ولا يمت للعلمية بأية صلة”.

وأضاف، أن “وزارة الصحة تحمل الأشخاص الذين يثبت أنهم ينشرون معلومات تضلل الرأي العام بشأن اللقاحات المسؤولية القانونية الكاملة، وكذلك وسائل الإعلام التي تروج لهذه المعلومات التي تهدد الأمن الصحي للبلد”.

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