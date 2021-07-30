كربلاء.. القبض على عدد من المطلوبين في السيطرات الخارجية

2021/07/30 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على (7) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فيما اشارت الى ضبط عجلة نوع كيا (براد) محملة بمادة البيض مخالفة للضوابط والشروط الصحية.

وذكر قسم العلاقات والاعلام التابع لمديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قسم السيطرات والطرق الخارجية من إلقاء القبض على (7) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة على اثر توجيه من من قائد الشرطة بتفعيل الحواسيب الأمنية وقواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين للقضاء، اضافة الى ضبط عجلة نوع كيا (براد) محملة بمادة البيض مخالفة للضوابط والشروط الصحية".

وتابعت "كما تم إلقاء القبض على شخص اجنبي الجنسية متجاوز فترة إلاقامة".وفي ذات السياق اكدت الشرطة "القاء القبض على شخص بحوزته مشروبات كحولية عددها (72) وأيضاً حبوب مخدرة، مع ضبط عجلة نوع اولتما وذلك لصدور مذكرة حجز بحقها من قبل دائرة تنفيذ المسيب".وختمت بأنه "تم إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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