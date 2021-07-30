ازمة مياه خانقة في أربيل

2021/07/30 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يشتري المواطنون في عاصمة إقليم كردستان العراق ، أربيل ، المياه الآن بأسعار تتجاوز 50 دولارًا لكل صهريج ، حيث انقطعت المياه منذ أكثر من أسبوعين في معظم مناطق العاصمة الكردية.



تحمل صهاريج المياه الخاصة ما بين 3000 و 4500 لتر (حوالي 800 إلى 1200 جالون) من المياه المستخدمة للشرب والغسيل ؛ يستمر بشكل عام أقل من أسبوع لكل أسرة.

و نقص حاد في المياه الصالحة للشرب تصل أربيل على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب الجفاف في المنطقة.



تعتمد أربيل على 65٪ من المياه السطحية القادمة من نهر الزاب و 35٪ على مياه الآبار.



الجفاف أثر على كلا المصدرين.

اعلنت مديرية المياه والصرف الصحي في حكومة اقليم كوردستان يوم 7 تموز ان ازمة المياه نابعة من انخفاض هطول الامطار والثلوج مما اثر على المياه السطحية.



وقالت المديرية إن انخفاض هطول الأمطار والثلوج إلى جانب انخفاض مستوى المياه الجوفية وجفاف العديد من الآبار هو نتيجة لتغير المناخ وكذلك ارتفاع الطلب.

تطلب السلطات المحلية الآن من الناس "ترشيد الاستهلاك في استخدام المياه ووضع صمامات عائمة في خزانات المياه لتقليل أي هدر للمياه".

في مؤتمر صحفي عقده في 10 تموز / يوليو ، قال نائب محافظ أربيل أوميد خوشناو في زيارة إلى مقاطعة سوران ، "أزمة المياه في أربيل تحت السيطرة والعمل جار لحلها".

واضاف ان "قيادة حكومة الاقليم تقدم الدعم لحل الازمة والحد من اثار الجفاف" ، مشيرا الى تخصيص " مليار دينار عراقي " (685 الف دولار) لحل الازمة.

وأوضح مسعود كرش ، نائب محافظ أربيل ورئيس اللجنة العليا لمكافحة الجفاف في المحافظة ، لـ "المونيتور" أن الأزمة ليست جديدة وتتكرر كل عام - خاصة في فصل الصيف - نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.



بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأمطار والثلوج.



وقال كرش إن الأزمة ليست في المحافظة بأكملها ولكن فقط في بعض المناطق وخاصة تلك الموجودة على ارتفاعات عالية.

قال وزير الموارد المائية العراقي ، مهدي رشيد الحمداني ، إن "إطلاقات المياه من إيران وصلت إلى الصفر " ، مشيراً إلى أن "الجهود تبذل للتخفيف من آثار ندرة المياه في شرق وشمال العراق".

في مقابلة مع المونيتور ، قال الناشط الكردي مراد مجيد إنه يعتبر قطع المياه الإيرانية حربًا على إقليم كردستان ، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها إيران المياه عن العراق وإقليم كردستان على وجه الخصوص.

قال غولنار أحمد ، من سكّان شرق أربيل ، لـ "المونيتور" إنّ الوضع صعب ، إذ قبل يومين لم يكن هناك ماء في صنابير المياه في المنزل.



ذهبت إلى البئر القريب من منزلهم ، لكنه جف.



قالت: "لم نعد نعرف ما هي خياراتنا".

قال أحمد إن الأسرة تنتظر وصول شاحنة المياه طوال الليل وتشتري الآن شاحنة مياه واحدة بسعر 80 ألف دينار عراقي (55 دولارًا) ، وهو ما يشكل عبئًا جديدًا على الأسرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.



منذ سنوات.

وقال ماجد إن المواطنين في كردستان العراق يعانون أيضًا من الفقر ، مما يجعل من شبه المستحيل على المواطنين العاديين شراء المياه لمنازلهم.

في مثل هذه الظروف ، من المتوقع أن تستمر أزمة المياه لفترة طويلة ، حيث تبدو الحكومات المحلية والفيدرالية غير قادرة على حل الأزمة.

نقلا عن موقع المونيتور

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