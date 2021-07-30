السيد الحيدري يدعو للاسراع بتلقي لقاح كورونا

2021/07/30 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام وخطيب جامع الخلاني، السيد محمد الحيدري، اليوم الجمعة، المواطنين للاسرع بتلقي لقاح كورونا، فيما اكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.وقال السيد الحيدري، خلال خطبة الجمعة، وتابعتها “الايام نيوز”، انه “كما تعلمون هناك زيادة في عدد الاصابات بكورونا، والأجهزة الصحية تؤكد خطورة الوضع الفعلي، لهذا على الجميع الإسراع بأخذ اللقاح سيما […]

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