منتخب مصر لكرة اليد يهزم السويد ويتأهل إلى ربع نهائي اولمبياد طوكيو

2021/07/30 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تاهل المنتخب المصري بكرة اليد رسميا الى ربع نهائي اولمبياد طوكيو بعد تحقيقه فوزا تاريخيا اليوم الجمعة على منتخب السويد بنتيجة 27-22 .وتقدمت مصر على السويد في الشوط الأول بفارق 4 أهداف حيث انتهى بنتيجة 13-9، وتواصل الحفاظ على تفوقهم في الشوط الثاني لإنهاء المباراة بنتيجة 27-22.وبهذه النتيجة، تتأهل مصر رسميا إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد 3 انتصارات وهزيمة وحيدة أمام منتخب الدنمارك متصدر المجموعة الثانية ".ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين " .وسيلتقي المنتخب المصري نظيره البحريني في الجولة الخامسة والأخيرة يوم الأحد المقبل "./انتهى2

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