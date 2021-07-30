باسم عباس يقدم استقالته من ادارة نادي الطلبة

2021/07/30 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدم النجم الدولي السابق باسم عباس ، استقالته من عضوية الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة ، وذلك لظروف خاصـة كما وصفها في طلب الاستقالة ./انتهى5

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