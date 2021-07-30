لبنان يطلب نجدة العالم لاحتواء حرائق ضخمة مستمرة لليوم الثالث

2021/07/30 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – تكافح السلطات اللبنانية الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، لإخماد حرائق ضخمة قضت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر في شمال البلاد، فيما تواصل النيران تمدّدها مهددة منازل وحقول زراعية.وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لوكالة فرانس برس “يمتدّ الحريق بشكل واسع وينتشر في الاتجاهات كافة بسبب […]

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