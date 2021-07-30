بعد أشهر من الخلاف.. إسبانيا تتحدث عن تقدم

2021/07/30 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عدة أشهر من الخلاف الدبلوماسي المستمر بينهما، أعربت الحكومة الإسبانية عن استعدادها لإصلاح العلاقات مع المغرب، حيث دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى حل الأزمة مع المملكة.

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