قبض عليه في دبي.. واحتال على رجل أعمال قطري تفاصيل جديدة عن

2021/07/30 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر رامون عباس والذي يعرف باسم "هاشبوبي"، بالذنب في قضية الاحتيال على رجل أعمال قطري بمبلغ 1.1 مليون دولار، كما أقر بدوره في حلقة من عمليات الاحتيال السيبراني التي أدت إلى خسائر تزيد عن 24 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

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