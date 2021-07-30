مقارنة مبيعات الدولار لـ2021 بـ2020.. نبيل المرسومي

2021/07/30 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

مبيعات البنك المركزي من الدولار في شهر تموز 2021 = 2944 مليون دولار

عدد الجلسات = 14 جلسة

معدل البيع في الجلسة الواجدة = 210 مليون دولار

مبيعات البنك المركزي من الدولار في شهر تموز 2020 = 3850 مليون دولار

عدد الجلسات = 21 جلسة

معدل البيع في الجلسة الواجدة = 183 مليون دولار

هذا مؤشر على عدم فاعلية تخفيض سعر صرف الدينار في الحد من الاستيرادات ومن تهريب الدولار الى الخارج

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