صادرات ايران الى العراق ترتفع بنسبة 54% خلال ثلاثة شهور فقط

2021/07/30 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قال مسؤول إيراني ، إن إيران ، صدّرت بضائع بقيمة 2.34 مليار دولار إلى العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية (21 اذار - 21 حزيران) ، مما يدل على زيادة بنسبة 54 %؜ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جهانبخش سنجابي ، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة ، في بيان نشره موقع "IRNA” وترجمته (بغداد اليوم)، إن الأرقام تشير إلى أن 95 ٪؜ من التجارة الثنائية كانت صادرات من إيران إلى العراق ، وبلغت الاحصائيات أكثر من 7.4 مليار دولار خلال ( 21 اذار 2020 إلى 21 اذار 2021).

وبحسب سنجابي ، فإن "المنتجات البتروكيماوية والمواد النفطية والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار كانت لها النصيب الأكبر من الصادرات الإيرانية إلى العراق"

وأشار المسؤول إلى "تصدير منتجات صناعية بقيمة 1.75 مليار دولار ، وصناعات زراعية ومنتوجات غذائية بقيمة 1.74 مليار دولار ، ومواد معدنية بقيمة 1.2 مليار دولار إلى الدولة المجاورة في نفس الفترة".

وكشف عن تخطيط بلاده "زيادة حجم الصادرات بمقدار 20 مليار دولار ، بالنظر إلى إمكانات 40-64 مليار دولار في السوق العراقية ، نأمل في تحقيق الحصة الكبيرة من الصادرات في القريب العاجل".

واشار الى أن "47٪؜ من صادرات إيران إلى العراق تتم عبر محافظة كرمانشاه ، اذ ان الغرفة التجارية مستعدة للتفاوض مع الجانب العراقي لتطوير تصدير المنتجات التي يجري تصنيعها في كرمانشاه وإقامة معارض احترافية ، كما نرحب باقامة مدينة صناعية مشتركة في مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه ".

وحث سنجابي السلطات الإيرانية على تمهيد الطريق لتصدير السلع الفنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى العراق.

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