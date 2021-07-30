بغداد اليوم تنشر أسعار صرف الدولار في بورصة العراق

2021/07/30 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة العراق بتعاملات اليوم الجمعة.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، جاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل 148.250 د.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ مقابل 147.250 د.

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