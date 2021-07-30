أسعار النفط تعاود الهبوط بالأسواق العالمية

2021/07/30 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادهبطت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب على الخام بوتيرة أسرع من العرض.ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل عقب أن قفزت 1.75 بالمئة أمس الخميس.فيما هبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة …

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