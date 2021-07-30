2021/07/30 | 13:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لنقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الإعلامية لوفاة المغفور له الأستاذ إسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.انا لله وانا اليه راجعون اللواء الدكتور سعد معن

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