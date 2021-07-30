2021/07/30 | 13:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم” كل نفس ذائقة الموت “ببالغ الأسى والحزن ننعى علماً من أعلام الصحافة العراقية ، ورجلاً من رجال العراق الوطنيين الأوفياء لوطنهم وشعبهم .ننعى صديقنا الاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة ( الصباح الجديد) الذي عزَّ علينا فراقه ونستمطر شأبيب الرحمة والرضوان ، ونعزي به أسرته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه جميعا ولا حول ...

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