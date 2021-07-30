كشف الدلالة ... قاتل نجل الناشطة 'فاطمة البهادلي' يوضح الوقائع في مكان الجريمة (صور)

2021/07/30 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

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قامت القوات الامنية، الجمعة، بإجراءات كشف الدلالة بشأن المتهم باغتيال نجل الناشطة "فاطمة البهادلي" في محافظة البصرة.

وبحسب صور حصل عليها NRT، اليوم (30 تموز 2021)، صورا لكشف الدلالة لجريمة قاتل "علي كريم"، نجل الناشطة "فاطمة البهادلي"، في محافظة البصرة.

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد أعلن الثلاثاء الماضي، اعتقال قاتل نجل الناشطة فاطمة البهادلي.

وقال العيداني، في بيان مقتضب، إن "القوات الأمنية اعتقلت مقداد المالكي، قاتل علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي".

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