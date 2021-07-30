الحلبوسي يحدد موعد صرف الرواتب المدخرة لموظفي الدولة بنينوى

2021/07/30 | 14:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحدد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الجمعة، موعد صرف الرواتب المدخرة لموظفي الدولة بنينوى.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس النواب أكد أن جميع الرواتب المدخرة لموظفي الدولة في نينوى ستطلق في الأسبوع المقبل”.ويجري الحلبوسي جولة انتخابية في محافظة نينوى.

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